Весна: Фурам придется «похудеть»

До 8 мая включительно в Перми и крае введено ограничение движения грузового транспорта на региональных и межмуниципальных дорогах. Максимальная нагрузка на ось автомобиля не должна превышать 7 тонн, для двухосных тележек - 6 тонн, для трехосных - 5. При необходимости крупнотоннажный транспорт может передвигать только при наличии специального разрешения. Его можно получить в Министерстве транспорта Пермского края либо в МФЦ.