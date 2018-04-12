Весна: Фурам придется «похудеть»
До 8 мая включительно в Перми и крае введено ограничение движения грузового транспорта на региональных и межмуниципальных дорогах. Максимальная нагрузка на ось автомобиля не должна превышать 7 тонн, для двухосных тележек - 6 тонн, для трехосных - 5. При необходимости крупнотоннажный транспорт может передвигать только при наличии специального разрешения. Его можно получить в Министерстве транспорта Пермского края либо в МФЦ.
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