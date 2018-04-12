В крае заработали «умные» дорожные весы

В Пермском крае запущена автоматическая система весогабаритного контроля. До этого она была включена в тестовом режиме. На самых загруженных трассах теперь круглосуточно работают три поста. Без остановки движения современные камеры и лазеры определяют габариты, общую массу машины и нагрузку на оси. В случае нарушения владельцу тут же будет отравлено «письмо счастья». Штрафы начинаются от 150 тысяч рублей, и оспорить их будет достаточно сложно, благодаря дополнительной видеофиксации.

Илья Нестеровский, заместитель министра транспорта Пермского края: "Деньги с 2019 года будут идти только в дорожный фонд, тратить их будут на развитие других дорог края. Чем меньше будем восстанавливать одни и те же дороги, тем шире будет охват новых дорог и нормативное состояние существующих".