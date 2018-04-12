В Перми открылся 15-й конкурс артистов балета «Арабеск»
В Перми открылся 15-й юбилейный конкурс артистов балета «Арабеск». За звание лучших прибыли бороться более 250 исполнителей из 16 стран мира и 19 городов России. Конкурс начался со спектакля-открытия.
Первое отделение - отрывки из классических балетов. Выступали дипломанты и лауреаты прежних лет конкурса «Арабеск». В этом году приехал и обладатель гран-при 2012 года Кимин Ким. За 30-летнюю историю этого конкурса гран-при вручалось всего три раза.
Второе отделение – показы современной хореографии на тему творчества Льва Толстого. Это итог мастерской Владимира Васильева. Почему он в этом году выбрал именно творчество Льва Толстого, мы спросили мастера перед началом концерта.
Владимир Васильев, художественный руководитель конкурса артистов балета «Арабеск»: "Толстой оказался удивительно сложным писателем. Во всех произведениях, которые мы взяли, везде Толстой говорит о самом себе и о своем окружении".
После открытия конкурсантов и участников ждут 10 дней тяжелейшей работы. Три тура. Как распределятся места и будет ли присужден гран-при, мы узнаем 21 апреля.
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