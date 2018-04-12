Неделя на уборку: Власти Перми придали ускорение подрядчикам
Всего неделя на уборку весенней грязи и приведение города в пристойный вид. Заявление главы Перми прозвучало во время инспекции по городским районам. Также были озвучены планы на дорожный ремонт, он в этом сезоне будет и масштабней, и дороже.
Инспекция во главе с Дмитрием Самойловым проверяла работу подрядчиков. Отчеты принимались и по ремонту, и по уборке.
За окном пролетают: центр города, микрорайоны Крохалева, Владимирский, Висим. Машины, моющие ограждения, рабочие, собирающие мусор. Лужи, перегородившие путь пешеходам, грязные газоны. Срок на исправление ситуации короткий - неделя.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Подрядчики работают, несомненно. Большой крупный мусор, который остался после зимы, его убрали, и будут убирать. Проехав город, мы видим везде работающую технику, работающих людей".
Остановка около самого известного в Перми «узкого горлышка» - выезда из города в южном направлении. Целиком развязку здесь должны закончить к декабрю. Транссибирская магистраль в районе улицы Героев Хасана: слева старые жд пути и, соответственно, старый путепровод, под ним всего две полосы движения для автомобилей. Справа - уже новые пути и новый путепровод, под ним шесть полос для машин.
Улицы Екатерининская, Леонова, Фоминская, всего 19 объектов в этом году пройдут дорожным ремонтом. Начнут реконструкцию Революции и Строителей.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Мы планируем, что более двух миллиардов рублей в этом году будет вложено в улично-дорожную сеть в городе Перми в режиме текущего, капитального ремонтов и реконструкций. Это очень серьезные цифры. Но накопленный или отложенный спрос велик, и мы понимаем, что каждый год нам нужно прибавлять, прибавлять, прибавлять и прибавлять".
Нынче прибавили и улиц, и финансирования. Вместо 500 миллионов рублей в прошлом, 600 - в этом году.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Мы топим снег»: Посёлок Дивья обезвожен
Танцующая кисть Владимира Васильева
Хор MusicAeterna стал лауреатом премии Opera Awards
Михаил Гасенегер стал Заслуженным артистом Российской Федерации
Работа над «ашипками»: Пермяки напишут «Тотальный диктант»
Пермские юнармейцы учатся побеждать
Пермяки пополнили банк доноров костного мозга
Максим Решетников опроверг слухи
Пермь. Новости культуры
В Перми стартует Международный балетный конкурс «Арабеск»
Добавить комментарий: