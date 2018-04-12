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← «Мы топим снег»: Посёлок Дивья обезвожен

Неделя на уборку: Власти Перми придали ускорение подрядчикам

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уборка

Всего неделя на уборку весенней грязи и приведение города в пристойный вид. Заявление главы Перми прозвучало во время инспекции по городским районам. Также были озвучены планы на дорожный ремонт, он в этом сезоне будет и масштабней, и дороже.

Инспекция во главе с Дмитрием Самойловым проверяла работу подрядчиков. Отчеты принимались и по ремонту, и по уборке.

За окном пролетают: центр города, микрорайоны Крохалева, Владимирский, Висим. Машины, моющие ограждения, рабочие, собирающие мусор. Лужи, перегородившие путь пешеходам, грязные газоны. Срок на исправление ситуации короткий - неделя.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Подрядчики работают, несомненно. Большой крупный мусор, который остался после зимы, его убрали, и будут убирать. Проехав город, мы видим везде работающую технику, работающих людей".

Остановка около самого известного в Перми «узкого горлышка» - выезда из города в южном направлении. Целиком развязку здесь должны закончить к декабрю. Транссибирская магистраль в районе улицы Героев Хасана: слева старые жд пути и, соответственно, старый путепровод, под ним всего две полосы движения для автомобилей. Справа - уже новые пути и новый путепровод, под ним шесть полос для машин.

Улицы Екатерининская, Леонова, Фоминская, всего 19 объектов в этом году пройдут дорожным ремонтом. Начнут реконструкцию Революции и Строителей.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Мы планируем, что более двух миллиардов рублей в этом году будет вложено в улично-дорожную сеть в городе Перми в режиме текущего, капитального ремонтов и реконструкций. Это очень серьезные цифры. Но накопленный или отложенный спрос велик, и мы понимаем, что каждый год нам нужно прибавлять, прибавлять, прибавлять и прибавлять".

Нынче прибавили и улиц, и финансирования. Вместо 500 миллионов рублей в прошлом, 600 - в этом году.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 12.04.2018 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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