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«Мы топим снег»: Посёлок Дивья обезвожен

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Весной капризы погоды выглядят по-разному. Пока регион готовится к паводку, настоящую сезонную засуху переживают жители Добрянского района. В поселке Дивья воды хватает едва-едва, только на школу с детским садом. Остальные буквально топят снег.

В плане воды - строгая экономия во всей Дивье. Посёлок практически обезвожен. Нет воды в скважинах, их на Дивью четыре, по весне это сезонная проблема. На глубине 60 метров ощутимый недостаток влаги.

"Промёрзло и воды мало, из-за этого каждый год такая участь", - жалуются местные жители.

насос

Такой участи удаётся избежать школе, детском садику и амбулатории. Основная подача того, что есть, направлена именно на социальную инфраструктуру, так что дети учатся и посещают группы.

А вот частный сектор ощущает себя не так бодро. У кого-то есть собственные скважины, это тоже несколько помогает.

Одна из мер поддержки - это подвоз воды. Об этом пишут в интернете, а в магазинах можно найти графики, где указаны точки и время, куда приедет цистерна.

Это тоже выручает лишь частично, говорят местные жители. Кто-то может просто не успеть по времени. Кардинально ситуацию изменить пока нельзя - нет ресурсов, но есть вероятность того, что будут разведаны новые места добычи воды и не только.

Андрей Потапов, заместитель главы Добрянского района: "У нас в районе сейчас разрабатывается программа по водоснабжению сельских поселений, и я надеюсь, что ситуацию решим. Понятно, что это не одноразово получится, тут и вложения нужны покрупней. Посмотрим, что можно сделать".

В администрации поселения сообщили, что нужная документация практически готова. Сейчас главное, чтобы программа появилась и Дивью стороной не обошла. А пока вот так - бидоны и фляги наготове, на печке топится снег, и по имеющимся прогнозам, в таком режиме придётся жить ещё недели две.

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 12.04.2018 в 08:45 в рубрике - Вести Пермь

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