Большая вода: Дренажная система не справляется

Подтопление деревень Горбуново и Осенцы в Пермском районе не имеет отношения к половодью. Причиной появления воды на дорогах и в огородах связывают с таянием снега на полях и с засоренной дренажной системой. Почистить ее самостоятельно в МЧС рекомендовали и местным властям, и домовладельцам.

Александр Шарапов, заместитель начальник Главного управления МЧС по Пермскому краю: "Горбуново – это талые воды. Тем не менее, с целью более объективной оценки, что может дальше в этом районе сложиться, мы отправим туда оперативную группу главного управления, оценим, посмотрим, соответствующие рекомендации органам власти дадим".