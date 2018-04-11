Хор MusicAeterna стал лауреатом премии Opera Awards. Накануне в Лондоне стали известны имена победителей этой премии. Среди них - хор MusicAeterna, который стал лучшим в хоровой номинации. На престижную премию коллектив номинировали уже в пятый раз, но победителем он стал впервые.