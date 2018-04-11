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Михаил Гасенегер стал Заслуженным артистом Российской Федерации
Актер Театра-Театра Михаил Гасенегер стал «Заслуженным артистом Российской Федерации». Указом Президента РФ Михаилу Исааковичу присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Этот актёр, пожалуй, один из самых узнаваемых артистов Перми. Репертуар его разнообразен: от классических трагедий Уильяма Шекспира до современной драматургии. Артиста отличает ярко выраженное мужское обаяние, творческая подвижность и целеустремленность. Михаил Гасенегер работает в Пермском академическом Театре-Театре с 1990 года. В его творческом багаже более 30 разноплановых ролей, неизменно точных, органичных и ярких.
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