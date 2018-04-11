В Пермской художественной галерее в рамках юбилейного XV российского конкурса артистов балета «Арабеск-2018» им. Екатерины Максимовой открылась выставка живописных и акварельных работ «Танцующая кисть Владимира Васильева». На выставке знаменитый артист балета и хореограф, председатель жюри и художественный руководитель конкурса артистов балета «Арабеск» предстал в качестве художника.

Зрители увидят около 50 акварелей и живописных работ мастера. Яркие и экспрессивные загородные пейзажи, зарисовки любимых сельских мест. Закончив карьеру танцовщика, Васильев много времени проводит за холстом, учится у многих своих друзей-художников в их мастерских. За последние 20 лет хореограф создал множество работ в разных техниках, которые показал на 30 персональных выставках в России и за рубежом.