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Работа над «ашипками»: Пермяки напишут «Тотальный диктант»
Пермяков приглашают принять участие в акции «Тотальный диктант». О своем желании проверить грамотность уже заявили более тысячи человек. «Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, цель которой – объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В 2017 году свою грамотность проверили в 71 стране мира. Автором текста для «Тотального диктанта – 2018» стала современная писательница Гузель Яхина. В Перми диктовать его будут 14 апреля на 38 площадках. В их числе библиотеки, исторический парк «Россия – моя история», детский и взрослый онкоцентры, университеты, школы и даже приют для кошек «Матроскин».
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