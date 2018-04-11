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Пермские юнармейцы учатся побеждать
Пермские юнармейцы приняли участие в военно-патриотической игре «Победа». Площадку для состязаний предоставил институт Федеральной службы исполнения наказаний. Поэтому плац, на котором выстроились 10 команд, был самый что ни на есть боевой. Здесь же ребята продемонстрировали навыки строевого шага, после чего перешли к творческим заданиям уже в местном Доме культуры. Завтра юнармецев ждет еще череда испытаний - в том числе полоса препятствий, сборка-разборка оружия и стрельба. Победители регионального этапа будут представлять Пермский край на уровне страны.
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