Пермяки пополнили банк доноров костного мозга

Пермяки, не имеющие противопоказаний к донорству, могут сдать кровь и одновременно попасть в Национальный регистр доноров костного мозга. Марафон стартовал 2 апреля в Пермской государственной фармакадемии. Накануне донорский пункт работал в компании "Новомет".

В компании "Новомет" сдали кровь как доноры более 30 человек, вступили в Национальный регистр доноров костного мозга 23 человека.

Кровь пойдет юным пациентам детских онкогематологических центров для восстановления после курсов химиотерапии.

Сотрудник компании "Новомет": "Эта акция проходит впервые в компании "Новомет". Услышав об акции, я решила пойти, потому что помочь людям в их здоровье - это важно. Выбрала момент в течение смены и пришла на донорский пункт".

Вторая история связана с Национальным регистром доноров костного мозга.

Следующая точка, где будет представлена краевая мобильная станция скорой помощи - Ленина, 51. 23 апреля там ждут всех пермяков.