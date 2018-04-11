Пермяки пополнили банк доноров костного мозга
Пермяки, не имеющие противопоказаний к донорству, могут сдать кровь и одновременно попасть в Национальный регистр доноров костного мозга. Марафон стартовал 2 апреля в Пермской государственной фармакадемии. Накануне донорский пункт работал в компании "Новомет".
В компании "Новомет" сдали кровь как доноры более 30 человек, вступили в Национальный регистр доноров костного мозга 23 человека.
Кровь пойдет юным пациентам детских онкогематологических центров для восстановления после курсов химиотерапии.
Сотрудник компании "Новомет": "Эта акция проходит впервые в компании "Новомет". Услышав об акции, я решила пойти, потому что помочь людям в их здоровье - это важно. Выбрала момент в течение смены и пришла на донорский пункт".
Вторая история связана с Национальным регистром доноров костного мозга.
Следующая точка, где будет представлена краевая мобильная станция скорой помощи - Ленина, 51. 23 апреля там ждут всех пермяков.
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