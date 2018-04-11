Максим Решетников опроверг слухи

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня опроверг возможность своего трудоустройства в составе правительства России. Заявление прозвучало на встрече с руководителями пермских СМИ, участие в ней, в том числе принял директор ГТРК "Пермь" Игорь Южанинов. Глава региона сообщил, что планирует отработать весь срок на посту губернатора.

Максим Решетников был избран 10 сентября 2017 года сроком на пять лет, набрав больше 80 процентов голосов избирателей.