Пермь. Новости культуры

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← В Перми стартует Международный балетный конкурс «Арабеск»

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- Актер Театра-Театра Михаил Гасенегер стал «Заслуженным артистом Российской Федерации». 

- Хор MusicAeterna стал лауреатом премии Opera Awards.

- В Пермской галерее в рамках юбилейного XV российского конкурса артистов балета «Арабеск-2018» им. Екатерины Максимовой откроется выставка живописных и акварельных работ «Танцующая кисть Владимира Васильева». 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 11.04.2018 в 15:31 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми стартует Международный балетный конкурс «Арабеск»

Максим Решетников опроверг слухи →

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