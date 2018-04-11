Пермь. Новости культуры
Темы выпуска:
- Актер Театра-Театра Михаил Гасенегер стал «Заслуженным артистом Российской Федерации».
- Хор MusicAeterna стал лауреатом премии Opera Awards.
- В Пермской галерее в рамках юбилейного XV российского конкурса артистов балета «Арабеск-2018» им. Екатерины Максимовой откроется выставка живописных и акварельных работ «Танцующая кисть Владимира Васильева».
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