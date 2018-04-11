В Перми стартует Международный балетный конкурс «Арабеск»

В Перми открывается 15-й юбилейный конкурс артистов балета «Арабеск». В дирекцию фестиваля поступило 260 заявок на участие от молодых исполнителей из 16 стран и 19 городов России. Они представляют 22 школы и 25 театров, среди которых Большой и Мариинский.

Последние репетиции - уже в среду вечером зрители прочтут произведения великого русского писателя Льва Толстого через призму танца. Шесть балетмейстеров подготовили шесть балетных зарисовок, которые Владимир Васильев объединил в один большой спектакль.

Спектакль-открытие «Арабеска» создают победители прошлых лет. Первое отделение посвящено Мариусу Петипа, второе - творчеству Льва Толстого. В этом году за звание лучших будут бороться более двухсот пятидесяти исполнителей из 16 стран мира и 19 городов России. Это как действующие артисты балета, так и будущие - представители разных хореографических школ. Конкурсные показы начнутся 12 апреля и пройдут в три тура.

Международный открытый конкурс артистов балета «Арабеск» в этом году отмечает юбилей - тридцать лет. Начиная с 1988 года он проводится раз в два года. В 2012-м конкурсу присвоили имя балерины Екатерины Максимовой.

Основная борьба как всегда развернется за Гран-при - премию в размере трехсот тысяч рублей. Примечательно, что за всю историю «Арабеска» ее присуждали только трижды. Найдется ли абсолютный победитель в этот раз, станет известно 21 апреля, в день торжественного закрытия конкурса.