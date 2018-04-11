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В Перми отметили 100-летие военных комиссариатов

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100 лет

В Перми состоялось торжество, посвященное столетию со дня образования военного комиссариата России. Его история началась 8 апреля 1918 года. В этот день декретом Совета народных комиссаров были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Их главной задачей было создание профессиональной, хорошо подготовленной армией, способной отражать нападение любого противника. Сейчас комиссариат это не только подготовка к службе, но и активная военно-патриотическая работа.

Юрий Дежев, полковник в отставке: "Пошли положительные процессы. Молодежь от армии уклоняться почти перестала. В армию идут высококвалифицированные и подготовленные юноши".

В честь 100-летнего юбилея благодарственными письмами и медалями за трудовую деятельность отметили сотрудников и ветеранов военного комиссариата Пермского края. Важную роль этого ведомства отметил и глава Прикамья Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: " Без вашей ежедневной кропотливой работы, без общения с призывниками и без человеческого отношения к призывникам и родителям, конечно, ту мощь, которую мы сегодня имеем в военной сфере, ее не создать".

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.04.2018 в 14:45 в рубрике - Вести Пермь

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