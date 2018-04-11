Билеты на открытие «Дягилевского фестиваля» раскупили за час
Билеты на открытие «Дягилевского фестиваля» раскупили за час. В этом году система покупки изменилась, для того чтобы не нарушить работу сайта, как уже происходило ранее. В кассе организовали две очереди. В одной билеты нужно было сначала забронировать. Далее встать в другую очередь для того, чтобы эти билеты выкупить. Система значительно удлинила время покупки заветных билетов.
"Очень тяжелая система, - делится покупательница. - Очень радостно, что купили. Желаю наладить систему продажи по интернету".
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