Билеты на открытие «Дягилевского фестиваля» раскупили за час. В этом году система покупки изменилась, для того чтобы не нарушить работу сайта, как уже происходило ранее. В кассе организовали две очереди. В одной билеты нужно было сначала забронировать. Далее встать в другую очередь для того, чтобы эти билеты выкупить. Система значительно удлинила время покупки заветных билетов.

"Очень тяжелая система, - делится покупательница. - Очень радостно, что купили. Желаю наладить систему продажи по интернету".