В Пермском крае просыпаются клещи
Сезон клещевой активности в Пермском крае объявлен открытым, первое нападение на 11-летнего подростка произошло в Карагайском районе, к счастью, клещ оказался чистым, а человек - привитым. В целом по России, по данным на конец прошлой недели, за помощью после укусов обратились около 800 человек, среди них 370 детей, это ниже средних показателей на это время. В Роспотребнадзоре напоминают, что лучшим средством от клещевого энцефалита остается вакцина.
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