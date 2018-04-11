Прокуратура поможет

11 апреля в городской и районных прокуратурах будут работать прямые линии по вопросам благоустройства. Можно сообщить о фактах ненадлежащей уборки территории, наличии сосулек, мусорных свалках и других подобных фактах. Звонки будут принимать в каждом районе, а также в прокуратуре Перми с 16.00 до 17.00.