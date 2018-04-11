Прокуратура поможет

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прокуратура

11 апреля в городской и районных прокуратурах будут работать прямые линии по вопросам благоустройства. Можно сообщить о фактах ненадлежащей уборки территории, наличии сосулек, мусорных свалках и других подобных фактах. Звонки будут принимать в каждом районе, а также в прокуратуре Перми с 16.00 до 17.00.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.04.2018 в 12:16 в рубрике - Вести Пермь

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← Четырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов России

В Пермском крае просыпаются клещи →

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