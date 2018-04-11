Прокуратура поможет
11 апреля в городской и районных прокуратурах будут работать прямые линии по вопросам благоустройства. Можно сообщить о фактах ненадлежащей уборки территории, наличии сосулек, мусорных свалках и других подобных фактах. Звонки будут принимать в каждом районе, а также в прокуратуре Перми с 16.00 до 17.00.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Четырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов России
Многодетные и забытые
В России запретили рекламу на квитанциях ЖКХ
Пермь начала подготовку к Дню Победы
Пермскую учительницу наградят медалью «За Отвагу»
Сборы допризывников: школьники познают азы армейской премудрости
Учитель года получит премию в полмиллиона рублей
Шик, блеск, красота: Генеральная уборка в Перми
Пермские оперативники задержали группу наркодилеров
Сертификат в помощь
Добавить комментарий: