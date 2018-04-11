Четырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов России

Юная пермячка в четыре года попала в книгу рекордов России, после того как присела 800 раз. Причем о каких-то жестких тренировках речи не идет. Родители говорят, что все произошло как-то само собой. Как именно?

Зарядку в детском саду ведет Катя. Упор - на приседания. Пермячке четыре года, но она уже установила рекорд. 800 раз выполнила присед и с этим результатом попала в Книгу рекордов России. Родители утверждают: никакого принуждения. Ребенку было полтора, когда проявилась любовь к физкультуре. Легко давались длинные прогулки и упражнения.

Роман Яппаров, папа Кати: "Я сам приседаю дома, отжимаюсь. И Катя за мной иногда повторяла. Приседаем, приседаем, она 50 делает, потом 100, я уже столько не могу. Посмотрели на сайте Книги рекордов России, там предыдущая девочка в пять лет сделала 500 с лишним раз. Я смотрю, Катя больше делает. Давай попробуем".

Катю записали на видео и отправили запись на регистрацию рекорда. Уже через 11 дней получили подтверждение. И на достигнутом четырехлетняя спортсменка останавливаться не собирается - хочет заниматься гимнастикой.

Сейчас за раз Катя может присесть восемьсот и даже тысячу раз, а считает пока только до сотни. Дальше - с помощью папы.