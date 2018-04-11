Многодетные и забытые

Коммуникаций попросту нет. Речь о многодетных семьях, получивших землю от Краснокамской городской администрации. Землю дали давно, а проездом не озаботились до сих пор. Дороги исчезли вместе со снегом.

Что весна, что осень - грязи по колено. А если в семье четверо детей, то с таким ландшафтом полдня одеждой заниматься приходится, говорит Ольга, а ей и в сад, и в школу приходится успевать.

Ольга: "Я им стираю, сушу, не успевает высыхать, мы надеваем другую обувь, они из школы приезжают, им уже завтра опять новую чистую обувь надо".

Дом достроили в конце 2013 года, рассказал Алексей, по соседству есть ещё строения, но пока бурного нашествия многодетных здесь не наблюдается, потому что с инфраструктурой беда.

Алексей Половников: "Я просил, чтобы мне хотя бы дали две машины гравия, щебёнки, я бы отсыпал с соседом, раскидали бы её сами! Но никакого результата этот разговор не дал".

Из тех писем, что получали из Краснокамской администрации, тоже ничего особо неясно в плане сроков, говорят многодетные. И речь идёт не только о нормальной дороге.

Ещё один вопрос, который поднимают местные жители - это уличное освещение. В тёмное время суток здесь можно перемещаться только с фонарём. И как следует из письма городской администрации, вопрос по устройству уличного освещения будет вынесен на рассмотрение местных депутатов при формировании плана работ на 2018 - 2020 годы.

Почему столько лет ничего не делается, и будет ли проблема решаться, в администрации Краснокамска узнать не удалось. В приёмной сообщили, что и глава, и зам по инфраструктуре отсутствуют, и как раз сегодня - надолго.

Проблемы возникают в разных местах, и по словам Ирины Ермаковой из организации «Многодетные Пермского края» - это зависит от муниципалитета - ставит ли он такой вопрос в разряд важных.

Ирина Ермакова, председатель РОО «Многодетные Пермского края»: "Есть, к сожалению, такие муниципальные образования, где это вообще не на первом плане - обеспечение участков инфраструктурой. И тут есть смысл многодетным родителям объединяться в инициативные группы".

Так что придётся стучаться в другие двери, говорит Алексей. В частности он намерен пойти в прокуратуру. А пока - короткими перебежками с коляской наперевес. Другой дороги просто нет.