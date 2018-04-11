Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В России запретили рекламу на квитанциях ЖКХ

Четырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов России →

Многодетные и забытые

смотреть видео

с коляской наперевес

Коммуникаций попросту нет. Речь о многодетных семьях, получивших землю от Краснокамской городской администрации. Землю дали давно, а проездом не озаботились до сих пор. Дороги исчезли вместе со снегом.

Что весна, что осень - грязи по колено. А если в семье четверо детей, то с таким ландшафтом полдня одеждой заниматься приходится, говорит Ольга, а ей и в сад, и в школу приходится успевать.

Ольга: "Я им стираю, сушу, не успевает высыхать, мы надеваем другую обувь, они из школы приезжают, им уже завтра опять новую чистую обувь надо".

Дом достроили в конце 2013 года, рассказал Алексей, по соседству есть ещё строения, но пока бурного нашествия многодетных здесь не наблюдается, потому что с инфраструктурой беда.

Алексей Половников: "Я просил, чтобы мне хотя бы дали две машины гравия, щебёнки, я бы отсыпал с соседом, раскидали бы её сами! Но никакого результата этот разговор не дал".

дом

Из тех писем, что получали из Краснокамской администрации, тоже ничего особо неясно в плане сроков, говорят многодетные. И речь идёт не только о нормальной дороге.

Ещё один вопрос, который поднимают местные жители - это уличное освещение. В тёмное время суток здесь можно перемещаться только с фонарём. И как следует из письма городской администрации, вопрос по устройству уличного освещения будет вынесен на рассмотрение местных депутатов при формировании плана работ на 2018 - 2020 годы.

Администрация Краснокамск

Почему столько лет ничего не делается, и будет ли проблема решаться, в администрации Краснокамска узнать не удалось. В приёмной сообщили, что и глава, и зам по инфраструктуре отсутствуют, и как раз сегодня - надолго.

Проблемы возникают в разных местах, и по словам Ирины Ермаковой из организации «Многодетные Пермского края» - это зависит от муниципалитета - ставит ли он такой вопрос в разряд важных.

Ирина Ермакова, председатель РОО «Многодетные Пермского края»: "Есть, к сожалению, такие муниципальные образования, где это вообще не на первом плане - обеспечение участков инфраструктурой. И тут есть смысл многодетным родителям объединяться в инициативные группы".

Так что придётся стучаться в другие двери, говорит Алексей. В частности он намерен пойти в прокуратуру. А пока - короткими перебежками с коляской наперевес. Другой дороги просто нет.

 

Максим Пеккер

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 11.04.2018 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В России запретили рекламу на квитанциях ЖКХ

Пермь начала подготовку к Дню Победы

Пермскую учительницу наградят медалью «За Отвагу»

Сборы допризывников: школьники познают азы армейской премудрости

Учитель года получит премию в полмиллиона рублей

Шик, блеск, красота: Генеральная уборка в Перми

Пермские оперативники задержали группу наркодилеров

Сертификат в помощь

Пермь. Новости культуры

Учитель года: Кто взойдет на педагогический Олимп?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В России запретили рекламу на квитанциях ЖКХ

Четырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов России →

Обратите внимание

в Перми

Четырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов России

Кате четыре года, но она уже установила рекорд России.
11.04.2018 в 11:55

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермь начала подготовку к Дню Победы

В Доме офицеров прошла первая репетиция сводного оркестра, который состоит из трех коллективов.
11.04.2018 в 10:45

Метки: в Перми, Общество, Культура

Пермскую учительницу наградят медалью «За Отвагу»

Медалью «За отвагу» наградят Наталию Шагулину, которая защищала детей во время поножовщины в 127 школе.
11.04.2018 в 10:20

Метки: в Перми, Общество, Образование

Сборы допризывников: школьники познают азы армейской премудрости

За пять дней, пока проходят учебные сборы, основные элементы военной службы здесь познаются на ура.
11.04.2018 в 09:56

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Шик, блеск, красота: Генеральная уборка в Перми

Кульминацией уборки в Перми станет традиционный городской субботник, который состоится 21 апреля.
11.04.2018 в 09:10

Метки: в Перми, Общество, Власть

В России

Четырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов России

Кате четыре года, но она уже установила рекорд России.
11.04.2018 в 11:55

Метки: в Перми, Общество, В России

В России запретили рекламу на квитанциях ЖКХ

Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении.
11.04.2018 в 11:05

Метки: В России, в Пермском крае, Власть

Пермь. Вести Спорт 09.04.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
10.04.2018 в 14:02

Метки: Спорт, Общество, в Перми, В России

«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде

Президент РФ подписал указ о награждении учительницы, защищавшей учеников во время поножовщины в 127-й школе.
10.04.2018 в 13:33

Метки: в Перми, Образование, Происшествия, В России

Росреестр наведет порядок в учете земель

Росреестр начал применять риск-ориентированный подход для надзорной деятельности.
10.04.2018 в 12:35

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Четырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов РоссииЧетырехлетняя пермячка попала в Книгу рекордов России

Многодетные и забытыеМногодетные и забытые

В России запретили рекламу на квитанциях ЖКХВ России запретили рекламу на квитанциях ЖКХ

Пермь начала подготовку к Дню ПобедыПермь начала подготовку к Дню Победы

Пермскую учительницу наградят медалью «За Отвагу»Пермскую учительницу наградят медалью «За Отвагу»

Сборы допризывников: школьники познают азы армейской премудростиСборы допризывников: школьники познают азы армейской премудрости

Учитель года получит премию в полмиллиона рублейУчитель года получит премию в полмиллиона рублей

Шик, блеск, красота: Генеральная уборка в ПермиШик, блеск, красота: Генеральная уборка в Перми

Птицы справят новосельеПтицы справят новоселье

Берега Иньвы завалили срубленными деревьямиБерега Иньвы завалили срубленными деревьями

Пермские оперативники задержали группу наркодилеровПермские оперативники задержали группу наркодилеров

Сертификат в помощьСертификат в помощь

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Вести Кудымкар 10.04.2018Вести Кудымкар 10.04.2018

Учитель года: Кто взойдет на педагогический Олимп?Учитель года: Кто взойдет на педагогический Олимп?

Ограничения полетов в Таджикистан снятыОграничения полетов в Таджикистан сняты

Помощь удвоенной силыПомощь удвоенной силы

В Перми стартовала акция «Чистые окна»В Перми стартовала акция «Чистые окна»

В Перми продают алкоголь несовершеннолетнимВ Перми продают алкоголь несовершеннолетним

Весеннее ограничение для большегрузовВесеннее ограничение для большегрузов

Пермь. Вести Спорт 09.04.2018Пермь. Вести Спорт 09.04.2018

«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде

«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед

Росреестр наведет порядок в учете земельРосреестр наведет порядок в учете земель

Пермские МФЦ переходят на новый режим работыПермские МФЦ переходят на новый режим работы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную