В России запретили рекламу на квитанциях ЖКХ
Штрафы за размещение рекламы на квитанциях за услуги ЖХК Управление федеральной антимонопольной службы начнет выписывать только в начале июня. Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон о запрете печатать любую рекламу на этих документах. Закон вступит в законную силу спустя 60 дней с момента официального опубликования. Стоит отметить, что под запретом оказалась не только коммерческая, но также социальная реклама. Ее нельзя размещать как с внешней, так и с внутренней стороны платежной квитанции.
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