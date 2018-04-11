В России запретили рекламу на квитанциях ЖКХ

Штрафы за размещение рекламы на квитанциях за услуги ЖХК Управление федеральной антимонопольной службы начнет выписывать только в начале июня. Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон о запрете печатать любую рекламу на этих документах. Закон вступит в законную силу спустя 60 дней с момента официального опубликования. Стоит отметить, что под запретом оказалась не только коммерческая, но также социальная реклама. Ее нельзя размещать как с внешней, так и с внутренней стороны платежной квитанции.