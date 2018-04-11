Учитель года получит премию в полмиллиона рублей

В Перми стартовал очный этап краевого конкурса «Учитель года». Сегодня педагоги провели мастер-классы и методические семинары, но, пока только для своих коллег. Открытые уроки начнутся 11 апреля. Победитель получит полмиллиона рублей, лучшие в номинациях - также денежные призы и возможность самим пройти образовательные стажировки.

Анна Турсун, учитель английского языка: "Первые испытания – методический семинар и мастер-класс. Методический семинар – это то, где мы рассказываем о своей методике преподавания того предмета, в котором мы специализируемся. Мастер-класс – некие приемы, которые отличают нас от других учителей".