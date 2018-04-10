Пермские оперативники задержали группу наркодилеров

В Перми в ходе спецоперации сотрудники уголовного розыска и бойцы спецназа задержали 9 участников преступной группы наркодиллеров, в том числе и главных фигурантов. По версии полицейских, весь нелегальный бизнес организовала жительница Перми, ее правой рукой был гражданский муж. Пара проживала в частном доме на улице Кировоградская. Жилище наркодилеров бойцы спецназа брали штурмом. На придомовой территории оперативники нашли тайник, оборудованный на крыше фургона автомобиля "Газель".

В свертке хранилось около 1 килограмма синтетических наркотиков. Известно, что наркомаркет работал с 2015 года. Пара трудоустроила к себе оптовых курьеров, рядовых закладчиков и так называемые склады. Наркотики распространяли путем тайников- закладок на территории Перми, Березников и Соликамска. По данным оперативников, за это время супруги заработали порядка 23 миллионов рублей.