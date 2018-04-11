Шик, блеск, красота: Генеральная уборка в Перми

Пермь в условиях большой помывки - город начали очищать от накопившейся за зиму грязи, масштабно и круглосуточно. Что делается сегодня конкретно, на дорогах и не только?

Чтобы вымыть дорожное ограждение, понадобится не одна тонна воды. Никаких особенных сложностей в работе нет, однако за зиму краска на перилах откололась и уступила место толстому слою грязи и пыли. Сейчас, когда установилась по-настоящему весенняя погода, подрядчики взялись за уборку.

На улице Спешилова трудилась и более тяжелая техника - поливомоечные машины и пылесосы. Задача последних - собрать с прибордюрной зоны пыль и грязь. Но прежде - ручной труд, причем в круглосуточном режиме. Как только заканчивается рабочий день, на смену приходит ночная бригада, которая продолжает наводить порядок с того же места.

Сбор мусора, очистка остановочных павильонов от объявлений и граффити, помывка и покраска дорожных ограждений и знаков - и это только часть работ, которую выполняют городские службы во всех районах Перми.

Сергей Красильников, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми: "Мы проводим диагностику всех без исключения улиц Перми. Многие улицы города попадают под ямочный ремонт. Нас это нисколько не пугает, мы все разрушения заделываем".

Экспересс-ремонт проводят в те дни, когда на термометре не ниже -5. На сегодня уже отремонтировано 1,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна во всех районах города.

Кульминацией уборки станет традиционный городской субботник, который состоится 21 апреля. И, пожалуй, самое простое, что могут сделать пермяки - выйти и убрать мусор вокруг своего дома. А если энтузиазм не пропадет, то можно, вооружившись лопатами и метлами, выйти на центральные улицы Перми и помочь дорожным службам.