Сертификат в помощь

13 апреля в Перми откроются пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные детские лагеря.

Обратиться можно будет в любой из 16 пунктов выдачи, независимо от места регистрации.

Формы получения бюджетной поддержки и формы отдыха в этом году остаются традиционными. Бюджетная поддержка может быть оказана в виде компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, а также в виде сертификата на оздоровление и отдых детей.

Сертификат на оздоровление и отдых детей может быть выдан только по одной из форм – это загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительный детский лагерь. Отправить ребенка в лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа в этом году можно без получения сертификата.



Если родители хотят отправить ребенка в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь, то дальше необходимо будет подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Следующий шаг – подача заявления в любой из 16 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации.

