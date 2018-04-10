Учитель года: Кто взойдет на педагогический Олимп?

Финал краевого конкурса «Учитель года-2018» пройдет с 10 по 12 апреля.

В шести номинациях краевого конкурса «Учитель года 2018» отобрано по 7 педагогов, которые пройдут в следующий этап. Абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель года - 2018» получит премию губернатора Пермского края в размере 500 000 рублей, победители в остальных шести номинациях – денежные премии и образовательные стажировки. Торжественное закрытие конкурса и награждение победителей состоится 13 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества города Перми.