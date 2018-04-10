Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Ограничения полетов в Таджикистан сняты

Пермь. Новости культуры →

Учитель года: Кто взойдет на педагогический Олимп?

смотреть видео

Учитель года

Финал краевого конкурса «Учитель года-2018» пройдет с 10 по 12 апреля.

В шести номинациях краевого конкурса «Учитель года 2018» отобрано по 7 педагогов, которые пройдут в следующий этап. Абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель года - 2018» получит премию губернатора Пермского края в размере 500 000 рублей, победители в остальных шести номинациях – денежные премии и образовательные стажировки. Торжественное закрытие конкурса и награждение победителей состоится 13 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества города Перми.

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Образование

Опубликовано: 10.04.2018 в 16:08 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Ограничения полетов в Таджикистан сняты

Помощь удвоенной силы

В Перми стартовала акция «Чистые окна»

В Перми продают алкоголь несовершеннолетним

Весеннее ограничение для большегрузов

Пермь. Вести Спорт 09.04.2018

«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде

На 30-метровую глубину - без акваланга

Дорожная полиция посчитала весенние ухабы

Самый тёплый день!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ограничения полетов в Таджикистан сняты

Пермь. Новости культуры →

Обратите внимание

в Перми

Пермские оперативники задержали группу наркодилеров

Жилище наркодельцов бойцы спецназа брали штурмом.
10.04.2018 в 17:18

Метки: в Перми, Преступления, Происшествия

Сертификат в помощь

13 апреля в Перми откроются пункты выдачи сертификатов в детские лагеря.
10.04.2018 в 16:55

Метки: в Перми, Общество, Образование

Пермь. Новости культуры

Обзор главных культурных событий региона.
10.04.2018 в 16:32

Метки: в Перми, Культура, Общество

Учитель года: Кто взойдет на педагогический Олимп?

Финал краевого конкурса «Учитель года-2018» пройдет с 10 по 12 апреля.
10.04.2018 в 16:08

Метки: в Пермском крае, в Перми, Образование

Ограничения полетов в Таджикистан сняты

Первый рейс из Перми отправлен сегодня.
10.04.2018 в 15:46

Метки: в Перми, Общество, В мире

В России

Пермь. Вести Спорт 09.04.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
10.04.2018 в 14:02

Метки: Спорт, Общество, в Перми, В России

«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде

Президент РФ подписал указ о награждении учительницы, защищавшей учеников во время поножовщины в 127-й школе.
10.04.2018 в 13:33

Метки: в Перми, Образование, Происшествия, В России

Росреестр наведет порядок в учете земель

Росреестр начал применять риск-ориентированный подход для надзорной деятельности.
10.04.2018 в 12:35

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

С 3 по 7 апреля в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию Краса Сибири.
09.04.2018 в 16:10

Метки: в Перми, Спорт, В России

Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России

8 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград завоёваны усилиями 17 человек.
09.04.2018 в 13:08

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Берега Иньвы завалили срубленными деревьямиБерега Иньвы завалили срубленными деревьями

Пермские оперативники задержали группу наркодилеровПермские оперативники задержали группу наркодилеров

Сертификат в помощьСертификат в помощь

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Учитель года: Кто взойдет на педагогический Олимп?Учитель года: Кто взойдет на педагогический Олимп?

Ограничения полетов в Таджикистан снятыОграничения полетов в Таджикистан сняты

Помощь удвоенной силыПомощь удвоенной силы

В Перми стартовала акция «Чистые окна»В Перми стартовала акция «Чистые окна»

В Перми продают алкоголь несовершеннолетнимВ Перми продают алкоголь несовершеннолетним

Весеннее ограничение для большегрузовВесеннее ограничение для большегрузов

Пермь. Вести Спорт 09.04.2018Пермь. Вести Спорт 09.04.2018

«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде

«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед

Росреестр наведет порядок в учете земельРосреестр наведет порядок в учете земель

Пермские МФЦ переходят на новый режим работыПермские МФЦ переходят на новый режим работы

На 30-метровую глубину - без аквалангаНа 30-метровую глубину - без акваланга

Дорожная полиция посчитала весенние ухабыДорожная полиция посчитала весенние ухабы

Самый тёплый день!Самый тёплый день!

«Три-З» - клиника заботы о зрении«Три-З» - клиника заботы о зрении

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтанаНа пермской эспланаде началось строительство второго фонтана

Пропал человекПропал человек

Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрахКультпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

Долги возьмут колёсамиДолги возьмут колёсами

Ремонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублейРемонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную