Ограничения полетов в Таджикистан сняты. Первый рейс из Перми отправлен сегодня. Продажу билетов в Душанбе открыла авиакомпания "Уральские авиалинии". Полеты стали возможны после того, как авиационные власти России и Таджикистана урегулировали конфликт в организации двустороннего авиасообщения и сняли все ограничения.