Ограничения полетов в Таджикистан сняты
Ограничения полетов в Таджикистан сняты. Первый рейс из Перми отправлен сегодня. Продажу билетов в Душанбе открыла авиакомпания "Уральские авиалинии". Полеты стали возможны после того, как авиационные власти России и Таджикистана урегулировали конфликт в организации двустороннего авиасообщения и сняли все ограничения.
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