Пермь. Новости культуры
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- В Центральном выставочном зале открылась выставка народного художника СССР Евгения Широкова. Это первая посмертная экспозиция мастера, ушедшего из жизни на 86 году 31 декабря 2017 года.
- Есть такая традиция, весной мастерить скворечники, помогая птичкам обжиться, вернувшись из их теплого путешествия-зимовки. Школьники из села Архангельское Пермского края посвятили этому целый урок.
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