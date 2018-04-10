Помощь удвоенной силы
Пермяков, не имеющих противопоказаний к донорству, приглашают сдать кровь и одновременно попасть в Национальный регистр доноров костного мозга. Марафон стартовал 2 апреля в Пермской государственной фармакадемии. Тогда 50 человек сдали кровь как доноры и 32 вступили в Национальный регистр доноров костного мозга.Сегодня донорский пункт работает в компании «Новомет».
В следующий раз краевая мобильная станция заработает 23 апреля на Ленина, 51.
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