Помощь удвоенной силы

Пермяков, не имеющих противопоказаний к донорству, приглашают сдать кровь и одновременно попасть в Национальный регистр доноров костного мозга. Марафон стартовал 2 апреля в Пермской государственной фармакадемии. Тогда 50 человек сдали кровь как доноры и 32 вступили в Национальный регистр доноров костного мозга.Сегодня донорский пункт работает в компании «Новомет».

В следующий раз краевая мобильная станция заработает 23 апреля на Ленина, 51.