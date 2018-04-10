В Перми стартовала акция «Чистые окна»
Не дожидаясь стабильно солнечной погоды, волонтеры начинают акцию «Чистые окна». Задача ребят – вымыть окна пожилым людям, чтобы встреча весны стала более радостной. Впервые акция прошла в 2001 году, а 6 лет назад стала традиционной. Стать волонтером может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в молодежную группу общества «Мемориал». Обратиться туда могут и пожилые люди, чтобы оставить заявку.
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