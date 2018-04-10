В Перми продают алкоголь несовершеннолетним

Общественники проинспектировали торговые точки в Орджоникидзевском районе. Продавец павильона на улице Веденеева попалась на продаже пива школьнику. В торговую точку вызвали полицейских. Стражи порядка зафиксировали здесь многочисленные нарушения. Как оказалось, киоск является нестационарным объектом и продавать спиртное здесь запрещено. Несмотря на запрет, прилавки были забиты пивом и водкой. Продавцу грозит 50 тысяч штрафа. Индивидуальный предприниматель также понесет административную ответственность за отсутствие разрешения на продажу алкоголя и товарно-транспортных документов. Весь алкоголь – более 50 литров – был изъят.