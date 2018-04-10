В Перми продают алкоголь несовершеннолетним
Общественники проинспектировали торговые точки в Орджоникидзевском районе. Продавец павильона на улице Веденеева попалась на продаже пива школьнику. В торговую точку вызвали полицейских. Стражи порядка зафиксировали здесь многочисленные нарушения. Как оказалось, киоск является нестационарным объектом и продавать спиртное здесь запрещено. Несмотря на запрет, прилавки были забиты пивом и водкой. Продавцу грозит 50 тысяч штрафа. Индивидуальный предприниматель также понесет административную ответственность за отсутствие разрешения на продажу алкоголя и товарно-транспортных документов. Весь алкоголь – более 50 литров – был изъят.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Весеннее ограничение для большегрузов
Пермь. Вести Спорт 09.04.2018
«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде
На 30-метровую глубину - без акваланга
Дорожная полиция посчитала весенние ухабы
Самый тёплый день!
«Три-З» - клиника заботы о зрении
На пермской эспланаде началось строительство второго фонтана
Пропал человек
Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах
Добавить комментарий: