Весеннее ограничение для большегрузов
С 9 апреля по 8 мая на территории Перми и края введено ограничение для движения большегрузов. Для проезда по муниципальным и региональным дорогам будут допущены грузовики с нагрузкой: на одиночную ось - шесть тонн, при сдвоенной оси - пять тонн на каждую. Ограничения не будут распространяться на перевозки продуктов питания, топлива, почты, а также международные перевозки.
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