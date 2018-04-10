Дорожная полиция посчитала весенние ухабы

Дорожная полиция проверила весенние дороги в Перми. А точнее состояние дорожного покрытия после схода снега - ямы, выбоины, размеры и степень опасности. Одной из первых проверили улицу Мехоношина. Для этого здесь временно перекрыли одну полосу для движения. Самыми опасными были признаны три ямы шириной около метра и глубиной больше 10 сантиметров. В такой запросто можно оставить колесо. Зафиксировав размеры выбоины, полицейские составили акт. Документ будет направлен в адрес подрядчика.

Сергей Суранов, старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми: "Ремонт тут периодически производится. Мы в этом году уже выдавали предписания, выбоины устраняются, но этого недостаточно, ждем капитального ремонта, который по информации администрации запланирован при наступлении благоприятных погодных условий".