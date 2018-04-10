Самый тёплый день!
10 апреля станет самым теплым днем этой весны в Перми. Такой прогноз дают синоптики. Дневная температура прогреется до 10-12 градусов в Перми и до 13 градусов по краю. Потепление окажется недолгим, а осадков будет достаточно. В ночь на среду ожидаются дожди, возможен снег. Новая волна потепления начнется в пятницу.
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