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«Три-З» - клиника заботы о зрении

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рперация глаза

Работа программы «Особый взгляд» в Пермском крае признана успешной. Благодаря ей люди, у которых попросту нет денег на дорогие офтальмологические операции, получают их бесплатно. Причем такие, которые еще 10-15 лет назад казались просто фантастикой.

В родной Юсьве Анатолий Иванович об операции на глазах только мечтал. Из-за диабета зрение резко упало, а хирургическое лечение - дорогостоящее. Решение пришло благодаря программе «Особый взгляд».

В пермской клинике «Три-З» по благотворительной программе фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» уже сделаны 13 бесплатных операций. Пациентов отбирали из общей базы, главный критерий - малоимущие, нуждающиеся в срочной высокотехнологичной хирургической помощи.

Татьяна Сердюкова, исполнительный директор клиники «Три-З» г. Перми: "Есть та категория пациентов, которые не может себе позволить сделать достаточно сложную операцию, это дорогостоящие операции. Мы могли помочь этим людям, надеюсь, что наша миссия и наша цель - это клиника заботы о зрении - поможет пациентам Перми и Пермского края".

«Три-З» на сегодня крупнейшая сеть офтальмологических клиник, имеющая представительства в 8 регионах России. Клиники оказывают высокотехнологичную офтальмологическую помощь без госпитализации, работая по принципу «хирургия одного дня». Самые сложные диагнозы - отслойка сетчатки, кровоизлияния в стекловидное тело, осложнения сахарного диабета - здесь благодаря операциям имеют очень хороший прогноз.

Татьяна Аванесова, витреоретинальный хирург клиники заботы о зрении «Три-З» г. Москва, к.м.н.: "На сегодняшний день процент прилегания сетчатки, хирургия отслойки сетчатки в нашей стране близок к мировому, это порядка 93-96 процентов успешной хирургии. Самое главное - не затягивать с лечением и делать вовремя, и тогда шансы у населения гораздо выше".

Клиника в Перми оборудована по самому современному стандарту. Есть возможность проводить комбинированные операции с минимальной травмой для глаз.

Несмотря на техническую сложность, все операции проводятся амбулаторно. Пациент и сейчас находится в сознании, и уже через несколько часов отправится домой.

Еще 10 лет назад это казалось фантастикой, и с такими диагнозами, как у Анатолия Казанцева, навсегда можно было остаться слепым. Сегодня же есть возможность помочь даже в самых сложных случаях.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Реклама

Опубликовано: 10.04.2018 в 11:04 в рубрике - Вести Пермь

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