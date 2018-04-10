Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

«Три-З» - клиника заботы о зрении →

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтана

смотреть видео

фонтан

В Перми строители приступили к возведению второго светомузыкального фонтана на эспланаде. Площадку перед краевым Законодательным собранием, где планируется разместить новый фонтан, уже огородили, ночью сюда должна была приехать тяжелая техника. Новый фонтан, как и Театральный фонтан, будет светомузыкальным. При этом его струи будут разнотипные: прямые, спиралевидные, веерные, с эффектом тумана. Это позволит создать более разнообразные водные картины. Площадь нового фонтана составит 40 на 25 метров.

ограждение

Непогода уже испытала на прочность ограждение будущего фонтана, оно не выдержало сильных порывов ветра и частично развалилось.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ "Пермблагоустройство": "Первый этап - строительство фонтана - у нас запланировано до конца сентября этого года. Объем работ достаточно большой, поэтому работы будут вестись практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.04.2018 в 10:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

Долги возьмут колёсами

Прикамские дайверы установили очередной рекорд

Синоптики прогнозируют новое арктическое вторжение

В Медакадемии отметили Всемирный день здоровья

В Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плиту

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Пасха: праздник длиной в 40 дней

Школьник провалился в открытый канализационный колодец


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

«Три-З» - клиника заботы о зрении →

Обратите внимание

в Перми

Самый тёплый день!

10 апреля станет самым теплым днем этой весны в Перми.
10.04.2018 в 11:24

Метки: в Перми, Общество

«Три-З» - клиника заботы о зрении

Благодаря программе «Особый взгляд» малоимущим пермякам сложнейшие операции проведены бесплатно.
10.04.2018 в 11:04

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Реклама

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтана

Новый фонтан на эспланаде, как и Театральный фонтан, будет светомузыкальным.
10.04.2018 в 10:37

Метки: в Перми, Общество

Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

С проверкой пожарной безопасности нагрянули в театр У Моста и краевую филармонию.
10.04.2018 в 10:12

Метки: в Перми, Общество

Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

С крыши дома, который обслуживает УК «Гарант», на ребенка упала наледь, девочка умерла.
10.04.2018 в 09:38

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

В России

Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

С 3 по 7 апреля в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию Краса Сибири.
09.04.2018 в 16:10

Метки: в Перми, Спорт, В России

Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России

8 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград завоёваны усилиями 17 человек.
09.04.2018 в 13:08

Метки: в Перми, В России, Спорт

Весь пьедестал почёта - наш!

Воспитанницы пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» собрали комплект наград в категории 12-13 лет.
09.04.2018 в 12:30

Метки: Общество, В России, Спорт

Пермские боги отправились в Омск

В экспозиции будет представлено 34 скульптуры из коллекции Пермской художественной галереи.
06.04.2018 в 16:25

Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Стать частью инициативы в 2018 году могут жители Тюмени, Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила и Перми.
06.04.2018 в 11:45

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Самый тёплый день!Самый тёплый день!

«Три-З» - клиника заботы о зрении«Три-З» - клиника заботы о зрении

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтанаНа пермской эспланаде началось строительство второго фонтана

Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрахКультпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

Долги возьмут колёсамиДолги возьмут колёсами

Ремонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублейРемонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублей

Прикамские дайверы установили очередной рекордПрикамские дайверы установили очередной рекорд

Синоптики прогнозируют новое арктическое вторжениеСиноптики прогнозируют новое арктическое вторжение

Внимание полю - голов вволюВнимание полю - голов вволю

В Медакадемии отметили Всемирный день здоровьяВ Медакадемии отметили Всемирный день здоровья

Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

В Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плитуВ Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плиту

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Пасха: праздник длиной в 40 днейПасха: праздник длиной в 40 дней

Школьник провалился в открытый канализационный колодецШкольник провалился в открытый канализационный колодец

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Время новых дорогВремя новых дорог

Начался пожароопасный периодНачался пожароопасный период

Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата РоссииВетераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России

Юниоры боролись за путёвку на первенство мираЮниоры боролись за путёвку на первенство мира

Весь пьедестал почёта - наш!Весь пьедестал почёта - наш!

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Семейная ипотека под 6 процентов годовыхСемейная ипотека под 6 процентов годовых

Ранняя диагностика - приоритет в здравоохраненииРанняя диагностика - приоритет в здравоохранении

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную