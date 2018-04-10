На пермской эспланаде началось строительство второго фонтана

В Перми строители приступили к возведению второго светомузыкального фонтана на эспланаде. Площадку перед краевым Законодательным собранием, где планируется разместить новый фонтан, уже огородили, ночью сюда должна была приехать тяжелая техника. Новый фонтан, как и Театральный фонтан, будет светомузыкальным. При этом его струи будут разнотипные: прямые, спиралевидные, веерные, с эффектом тумана. Это позволит создать более разнообразные водные картины. Площадь нового фонтана составит 40 на 25 метров.

Непогода уже испытала на прочность ограждение будущего фонтана, оно не выдержало сильных порывов ветра и частично развалилось.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ "Пермблагоустройство": "Первый этап - строительство фонтана - у нас запланировано до конца сентября этого года. Объем работ достаточно большой, поэтому работы будут вестись практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть".