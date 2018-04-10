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Пропал человек
В Перми продолжаются поиски 55-летнего Андрея Лапина. Мужчина пропал 5 апреля. Днем вышел из дома в микрорайоне Парковый и отправился на прогулку в Балатовский лес. До сих пор домой не вернулся. Пропавший является инвалидом. Он не разговаривает, ходит с опущенной вниз головой. По словам родственников, мог заблудиться.
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