Пропал человек

В Перми продолжаются поиски 55-летнего Андрея Лапина. Мужчина пропал 5 апреля. Днем вышел из дома в микрорайоне Парковый и отправился на прогулку в Балатовский лес. До сих пор домой не вернулся. Пропавший является инвалидом. Он не разговаривает, ходит с опущенной вниз головой. По словам родственников, мог заблудиться.