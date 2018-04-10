Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

От торговых центров - к театрам. Новые оценки противопожарной безопасности прозвучали в Перми. Сотрудники МЧС совместно с представителями прокуратуры проверили работу Пермского театра «У Моста», а следом и краевую филармонию.

Театр «У Моста» - заведение мистическое, и атрибутика здесь соответствующая. Но, по мнению сотрудников МЧС и прокуратуры, всё это может стать преградой для людей на пути к эвакуации.

А пути тут буквально витиеватые. Здание 19 века в прошлом конюшня при пожарной каланче, тогда вряд ли кто-то себе мог представить, что здесь будут давать «Мастера и Маргариту».

Инспекционной комиссии не до легенд. Людям в форме главное - безопасность. Посещение культурного места по традиции началось с вешалки.

Дальше тот самый случай, когда размер имеет значение - проверка ширины эвакуационных путей.

Сотрудник МЧС: "Ширина 90 см - это говорит о том, что при такой ширине в зале не может находиться более 50 человек".

При этом в театре при полном аншлаге могут находиться до 300 зрителей.

Дмитрий Свергузов, заместитель прокурора Ленинского района г. Перми: "Мы с вами посмотрели только часть, нужно понимать, что будем мерить все пожарные выходы и ширину путей эвакуации, выходов, дверных проемов. Я думаю, что вопросы будут".

Проверяющие побывали и в краевой филармонии. По атмосфере антипод театра «У Моста». Светлые, большие помещения, такие же выходы, но и здесь нашлись недочеты - нет доводчиков на дверях, отсутствует уплотнитель. Вызывала интерес мебель и отделка.

Органный зал вмещает более 400 человек, кресла и паркет пропитаны специальной противогорючей смесью, кроме органа. По сути, это большой музыкальный инструмент, и любая химия губительна для него.

Из общего. И там, и там пожарная тревога сработала как надо. И там, и там учебная эвакуация прошла без задержек. И там, и там персонал знает правила пожарной безопасности. На этом культпоход прокураторы и МЧС не закончен. С 10 апреля начнется проверка музеев.