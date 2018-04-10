Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтана →

Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

смотреть видео

МЧС У Моста

От торговых центров - к театрам. Новые оценки противопожарной безопасности прозвучали в Перми. Сотрудники МЧС совместно с представителями прокуратуры проверили работу Пермского театра «У Моста», а следом и краевую филармонию. 

Театр «У Моста» - заведение мистическое, и атрибутика здесь соответствующая. Но, по мнению сотрудников МЧС и прокуратуры, всё это может стать преградой для людей на пути к эвакуации.

А пути тут буквально витиеватые. Здание 19 века в прошлом конюшня при пожарной каланче, тогда вряд ли кто-то себе мог представить, что здесь будут давать «Мастера и Маргариту».

Инспекционной комиссии не до легенд. Людям в форме главное - безопасность. Посещение культурного места по традиции началось с вешалки.

огнетушитель

Дальше тот самый случай, когда размер имеет значение - проверка ширины эвакуационных путей.

Сотрудник МЧС: "Ширина 90 см - это говорит о том, что при такой ширине в зале не может находиться более 50 человек".

При этом в театре при полном аншлаге могут находиться до 300 зрителей.

Дмитрий Свергузов, заместитель прокурора Ленинского района г. Перми: "Мы с вами посмотрели только часть, нужно понимать, что будем мерить все пожарные выходы и ширину путей эвакуации, выходов, дверных проемов. Я думаю, что вопросы будут".

выход

Проверяющие побывали и в краевой филармонии. По атмосфере антипод театра «У Моста». Светлые, большие помещения, такие же выходы, но и здесь нашлись недочеты - нет доводчиков на дверях, отсутствует уплотнитель. Вызывала интерес мебель и отделка.

орган

Органный зал вмещает более 400 человек, кресла и паркет пропитаны специальной противогорючей смесью, кроме органа. По сути, это большой музыкальный инструмент, и любая химия губительна для него.

Из общего. И там, и там пожарная тревога сработала как надо. И там, и там учебная эвакуация прошла без задержек. И там, и там персонал знает правила пожарной безопасности. На этом культпоход прокураторы и МЧС не закончен. С 10 апреля начнется проверка музеев.

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.04.2018 в 10:12 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

Долги возьмут колёсами

Прикамские дайверы установили очередной рекорд

Синоптики прогнозируют новое арктическое вторжение

В Медакадемии отметили Всемирный день здоровья

В Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плиту

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Пасха: праздник длиной в 40 дней

Школьник провалился в открытый канализационный колодец

Пермь. Новости культуры


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтана →

Обратите внимание

в Перми

Самый тёплый день!

10 апреля станет самым теплым днем этой весны в Перми.
10.04.2018 в 11:24

Метки: в Перми, Общество

«Три-З» - клиника заботы о зрении

Благодаря программе «Особый взгляд» малоимущим пермякам сложнейшие операции проведены бесплатно.
10.04.2018 в 11:04

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Реклама

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтана

Новый фонтан на эспланаде, как и Театральный фонтан, будет светомузыкальным.
10.04.2018 в 10:37

Метки: в Перми, Общество

Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

С проверкой пожарной безопасности нагрянули в театр У Моста и краевую филармонию.
10.04.2018 в 10:12

Метки: в Перми, Общество

Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

С крыши дома, который обслуживает УК «Гарант», на ребенка упала наледь, девочка умерла.
10.04.2018 в 09:38

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

В России

Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

С 3 по 7 апреля в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию Краса Сибири.
09.04.2018 в 16:10

Метки: в Перми, Спорт, В России

Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России

8 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград завоёваны усилиями 17 человек.
09.04.2018 в 13:08

Метки: в Перми, В России, Спорт

Весь пьедестал почёта - наш!

Воспитанницы пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» собрали комплект наград в категории 12-13 лет.
09.04.2018 в 12:30

Метки: Общество, В России, Спорт

Пермские боги отправились в Омск

В экспозиции будет представлено 34 скульптуры из коллекции Пермской художественной галереи.
06.04.2018 в 16:25

Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Стать частью инициативы в 2018 году могут жители Тюмени, Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила и Перми.
06.04.2018 в 11:45

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Самый тёплый день!Самый тёплый день!

«Три-З» - клиника заботы о зрении«Три-З» - клиника заботы о зрении

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтанаНа пермской эспланаде началось строительство второго фонтана

Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрахКультпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

Долги возьмут колёсамиДолги возьмут колёсами

Ремонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублейРемонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублей

Прикамские дайверы установили очередной рекордПрикамские дайверы установили очередной рекорд

Синоптики прогнозируют новое арктическое вторжениеСиноптики прогнозируют новое арктическое вторжение

Внимание полю - голов вволюВнимание полю - голов вволю

В Медакадемии отметили Всемирный день здоровьяВ Медакадемии отметили Всемирный день здоровья

Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

В Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плитуВ Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плиту

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Пасха: праздник длиной в 40 днейПасха: праздник длиной в 40 дней

Школьник провалился в открытый канализационный колодецШкольник провалился в открытый канализационный колодец

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Время новых дорогВремя новых дорог

Начался пожароопасный периодНачался пожароопасный период

Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата РоссииВетераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России

Юниоры боролись за путёвку на первенство мираЮниоры боролись за путёвку на первенство мира

Весь пьедестал почёта - наш!Весь пьедестал почёта - наш!

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Семейная ипотека под 6 процентов годовыхСемейная ипотека под 6 процентов годовых

Ранняя диагностика - приоритет в здравоохраненииРанняя диагностика - приоритет в здравоохранении

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную