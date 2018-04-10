Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

Кировский районный суд выбрал меру пресечения директору и инженеру управляющей компании «Гарант» Алексею Рямову и Константину Ветрову. Каждый отправлен под домашний арест до 3 июня. Рямов и Ветров обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, с крыши дома, который обслуживает УК «Гарант», упала наледь и тяжело травмировала девятимесячную девочку, которая спустя двое суток скончалась в больнице.

Ольга Овчинникова, следователь СО по Кировскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Оба обвиняемых, и Рямов и Ветров, признали свою вину частично, в ходе допроса заявили о том, что готовы пойти на сотрудничество со следствием, предоставить доказательства своей причастности и вины, в инкриминируемом деянии".

Ветров и Рямов были задержаны 5 апреля, до этого следователи изъяли документацию в управляющей компании, были опрошены жители дома, где всё произошло, и накануне задержанным предъявили обвинение. На заседании суда прокурор настаивала на заключении под стражу в следственный изолятор. Адвокаты Рямова и Ветрова со своей стороны просили суд о том, чтобы арест был именно домашним.

Михаил Бородин, адвокат: "Считаем, что следствие объективно разберётся в этом деле, будут ими проведены дополнительные следственные и оперативные мероприятия, которые установят истину и соответственно, в зависимости от этой истины дальше уже в суде будет решаться вопрос".