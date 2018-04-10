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Долги возьмут колёсами

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арестовали колесо

В Перми должники платили по своим обязательствам сразу на дороге. Условия ставились жесткие. Арестовать, например, могли автомобиль. Но если сумма долга была меньше такой цены, то хотя бы колесо от авто.

Максимальное расстояние, на котором камера может увидеть должника - 100 метров, но сейчас настроена на 10-15. Система сопровождения у приставов двухуровневая.

Сначала должник попадает в камеру на первом посту. Информация по рации уходит на второй. Там уже машину останавливает полицейский. И направляет к приставам.

Василий Жуланов, судебный пристав-исполнитель отдела по взысканию штрафов №1 г. Перми: "Арест имущества, также у должников есть право оплатить на месте. Если сумма очень большая, можем изъять автомобиль. Рейды проходят каждую неделю, автомобили изымаем примерно так же, 4-5 автомобилей в месяц".

В этот раз останавливали за неуплату налогов. На те деньги, которые задолжали пермяки, можно построить 9 детских садиков.

Сергей Мехоношин, начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления Федеральной Налоговой службы по Пермскому краю: "По состоянию на 1 марта сумма задолженности по имущественным налогам, которые должны платить физические лица - 2 млрд 400 млн рублей".

 Изъять приставы могут и магнитолу, и навигатор, и дорожный набор инструментов.

У остановленной налогоплательщицы есть задолженность. Разрешить ситуацию на месте не удается. Приставы напоминают официальное название  рейда - «Колесо». В качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество. У должника изымается колесо.

Ситуация не безвыходная. Можно заплатить долг на месте или же уехать на запасном колесе. В противном случае - лишь размышлять о смысле фразы «Заплатил налоги - спи спокойно».

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 10.04.2018 в 09:16 в рубрике - Вести Пермь

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