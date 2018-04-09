Прикамские дайверы установили очередной рекорд. В карьере, который расположен в Александровском районе, они смогли погрузиться на глубину более 30 метров без аквалангов. Спортсменов страховали сразу три профессиональных водолаза. Все проходило на карьере «Глубокий», где велась добыча камня. Он был затоплен еще в средине 80 годов прошлого века, сейчас это место из-за чистейшей воды используют дайверы для своих погружений. В первые в Пермском крае это проходило на водоеме, который полностью покрыт льдом.