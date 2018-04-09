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Синоптики прогнозируют новое арктическое вторжение

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Потепление будет недолгим - синоптики прогнозируют новое арктическое вторжение, температура начнет падать уже завтра, об этом по телефону нам рассказал инженер ГИС центра ПГНИУ Андрей Шихов: "Предстоящая неделя будет достаточно холодной, ниже нормы на 2-3 градуса, температура будет соответствовать климатической норме только первые два дня. Во вторник Пермский край попадает в теплый сектор циклона, ожидается кратковременное, но интенсивное потепление по южной части с температурой до +10-13 градусов.  В ночь на среду ожидается прохождение холодного фронта. Не исключено, что утром в среду пойдет снег. Дневная температура в среду не превысит +2 градуса. Самый холодный день на неделе будет четверг. В ночь на четверг ожидается - 5 -10, днем около нуля. После можно ожидать постепенное слабое потепление".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.04.2018 в 17:24 в рубрике - Вести Пермь

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