Синоптики прогнозируют новое арктическое вторжение
Потепление будет недолгим - синоптики прогнозируют новое арктическое вторжение, температура начнет падать уже завтра, об этом по телефону нам рассказал инженер ГИС центра ПГНИУ Андрей Шихов: "Предстоящая неделя будет достаточно холодной, ниже нормы на 2-3 градуса, температура будет соответствовать климатической норме только первые два дня. Во вторник Пермский край попадает в теплый сектор циклона, ожидается кратковременное, но интенсивное потепление по южной части с температурой до +10-13 градусов. В ночь на среду ожидается прохождение холодного фронта. Не исключено, что утром в среду пойдет снег. Дневная температура в среду не превысит +2 градуса. Самый холодный день на неделе будет четверг. В ночь на четверг ожидается - 5 -10, днем около нуля. После можно ожидать постепенное слабое потепление".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Медакадемии отметили Всемирный день здоровья
В Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плиту
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Пасха: праздник длиной в 40 дней
Школьник провалился в открытый канализационный колодец
Пермь. Новости культуры
Время новых дорог
Пермь. Вести Спорт
Семейная ипотека под 6 процентов годовых
Ранняя диагностика - приоритет в здравоохранении
Добавить комментарий: