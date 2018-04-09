В Медакадемии отметили Всемирный день здоровья

Международный день здоровья отметили в Перми в минувшие выходные, в пермской медакадемии занимались вопросами здорового питания и соревновались в армрестлинге. Как все прошло?

На старте команды студентов-медиков, будущие педиатры, стоматологи или хирурги. Кажется, что эти веселые старты в честь Всемирного дня здоровья самые обычные и от любых других ничем не отличаются. Но разница все же есть. Будущая специальность накладывает отпечаток. О спорте здесь говорят на профессиональном языке, как об одном из главных компонентов здоровья.

Вторая составляющая здорового образа жизни - питание. Здесь еда исключительно полезная. Впрочем, чтобы съесть банан или киви, нужно еще напрячь мозг. А именно - разгадать загадку о фрукте или овоще на столе. И это не просто "висит груша нельзя скушать".

В финале - соревнования по армрестлингу и классическому жиму. А для самых выносливых - планка. Лучший результат чуть больше десяти минут. Впрочем, результат "парня в красном" - манекена - не смог побить никто, в таком положении он простоял весь день.