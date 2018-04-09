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В Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плиту

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В Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плиту. ЧП случилось днем. Как сообщает интернет-портал «Зори плюс», девочка, возвращаясь из школы домой, решила сократить путь и пройти через кучи мусора, оставшиеся после строительства близлежащего дома. Конструкция съехала с грунта и придавила ребенка. Это заметили прохожие и попытались освободить девочку, но у них ничего не получилось. Плиту специальным приспособлением удалось сдвинуть только прибывшим спасателям. Девочка госпитализирована. По неофициальной информации у нее диагностирован перелом лодыжки.

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 09.04.2018 в 16:09 в рубрике - Вести Пермь

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