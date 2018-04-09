Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых нужно упомянуть особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

ДОГОВОРЕННОСТИ НЕДЕЛИ

Они договорились! По крайне мере, так говорят. В Перми опять заговорили о многострадальном рейсе в Душанбе. Ссылка на новые российско - таджикские договоренности. Пермь вновь в четверке российских городов, откуда вот-вот откроют допрейсы в города Таджикистана. Между тем, в расписании «Большого Савино» ближайший вылет по маршруту запланирован на 10 апреля. До последнего момента ситуация складывалась более чем странно: официально рейсы никто не отменял, билеты продавались, но вылет пока не случился ни разу.

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

«Чайка». Робот. И не просто робот, а мусорщик. И не просто мусорщик, а мусорщик плавающий. В Перми хотят построить умную машину, которая собирает все ненужное с поверхности воды. Помимо названия, у робота есть плановый функционал: 100 кг мусора за один заезд, и стоимость проекта - миллион рублей.

НАГРАДА НЕДЕЛИ

Лучшая российская кадровая служба базируется в Прикамье. Если точнее, то это кадровая служба ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ. У нее сразу две награды профильного всероссийского конкурса. Они подтверждают, что у пермских нефтяников кадровики а) работают превосходно и б) с удовольствием используют в работе разные новшества. Генеральный директор ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Олег Третьяков: «Приятно, что в сфере инвестиций в людей пермские лукойловцы уверенно удерживают лидерские позиции среди самых крупных предприятий». И с этим трудно не согласиться.

ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ

Снег вот-вот растает. Весь. Пермские синоптики заявили, что к середине апреля порядком надоевшие всем сугробы могут совсем исчезнуть. Следующая неделя объявлена чуть ли не решающей в противостоянии «зима - весна». И весне предрекли решительное наступление по всем фронтам. Главный козырь - температура. Она ожидается выше нормы. Так говорят, что уже в ближайшие дни мы увидим на термометре +15.

КАДРЫ НЕДЕЛИ

В десятке лучших! Фото пермских любителей зимнего плавания и пермские зимние пейзажи попали в шорт-лит премии ZEISS Photography Award 2018. Название цикла снимков в прошлом пермячки, а ныне жительницы Германии Снежаны фон Будинген соответствующее - «Пермские морозы». Но при желании оно может звучать и как «Пермская суровость». Для нас на снимках все привычно. Но для судей конкурса автор пояснила: между «моржами» и окружающими их пейзажами есть связь. Это твердость, прохлада и своеобразный характер. Главную премию пермским фото не дали. Но и претендовать на ее получение - тоже круто. Ведь изначально счет авторам идет на тысячи, а работам - на десятки тысяч.