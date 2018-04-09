Пасха: праздник длиной в 40 дней
У православных сегодня началась Светлая седьмица, это лишь часть 40 праздничных дней, когда верующие отмечают светлое Воскресение Христово.
В залитый огнями и богато украшенный Свято-Троицкий кафедральный собор доставляют благодатный огонь, который вот уже 2 тыс лет чудесным образом снисходит на Гроб Господний в Иерусалиме.
Звучат главные слова: "Христос воскрес!" Чудо свершилось. Пришла Пасха.
Священнослужители переодеваются в белые одежды. Начинается светлая пасхальная служба. Вместе с верующими в храме молятся губернатор Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Праздничную службу возглавляет митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
У верующих закончился Великий пост. После службы они спешили домой за праздничный стол, чтобы поздравить родных и вместе попробовать пасхальные угощения. Принято в этот день и дарить подарки.
Праздничными в православии считаются 40 дней после Пасхи. А всю первую неделю, всю Светлую седьмицу, в храмах будут открыты царские врата алтарей, будут идти торжественные службы, будут звонить во все колокола, пасхальным перезвоном приветствуя благую весть.
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