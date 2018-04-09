Школьник провалился в открытый канализационный колодец
В Березниках ребенок, возвращаясь из школы, провалился в открытый канализационный колодец. 8-летний мальчик шел в лыжную секцию. Отсутствие крышки люка не увидел и упал под землю. К счастью, у пострадавшего был с собой сотовый телефон. О случившемся он сообщил матери, которая умудрилась сама, без помощи спасателей отыскать среди сугробов открытый люк. За последние несколько дней это уже третий случай, когда жители Березников угодили в открытые канализационные колодцы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Новости культуры
Время новых дорог
Пермь. Вести Спорт
Семейная ипотека под 6 процентов годовых
Ранняя диагностика - приоритет в здравоохранении
Большие учения: Как эвакуировали пермский Цирк
12-летней Маше Мартюшовой нужна помощь
В Перми началась генеральная уборка
Паводок: Курашимский пенсионер борется со стихией
Вести Пермь. События недели
Добавить комментарий: