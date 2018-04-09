Пермь. Новости культуры
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- Новый сезон студенческой весны прикамских вузов объявлен открытым. Первыми большую гала-концертную неделю и новый творческий сезон начали студенты медицинского университета.
- Парад военной техники, танцплощадки на Диараме, фейерверк и концерт Ларисы Долиной. В Прикамье началась подготовка к празднованию 9 мая.
- В Пермь приехали организаторы проекта "Живая победа" из Екатеринбурга, чтобы совместно с пермяками воссоздать семейные фотографии военных лет.
- Пермский театр оперы и балета подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским музыкальным колледжем.
- Пермский театр «У моста» вернулся с гастролей - на этот раз труппа играла спектакли в Москве. В столице артисты показали премьерную постановку «Васса Железнова.Первый вариант» и «Панночку».
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