Время новых дорог
Готовится к запуску проект главы города Дмитрия Самойлова «Время новых дорог». Ранее уже были отремонтированы два миллиона квадратных метров городских магистралей. Сданы большие проекты - площадь Восстания, улица Макаренко, Северная дамба. В планах на 2018-й - закончить реконструкцию развязки Героев Хасана с Транссибом, начать тоже реконструкцию - улиц Революции и Строителей. Кроме того, текущий ремонт ждет еще 17 объектов.
Сергей Красильников, заместитель начальника Управления внешнего благоустройства администрации г. Перми: "В центральном планировочном районе - это улицы Мехоношина, Гусарова, Екатерининская - подрядные организации определены, ждем наступления благоприятных климатических условий, мы выходим с ремонтами на объекты".
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